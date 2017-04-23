MOTOGP HABERLERİ
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Marc Marquez
MOTOR SPORLARI

ABD'de zafer Marquez'in

MotoGP'de Repsol Honda takımından Marquez, ABD Grand Prix'sinde birinci olarak sezonun ilk galibiyetini elde etti

23 Nisan 2017 Pazar, 23:54:09 Güncelleme: 23:54:58

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın üçüncü yarışı ABD Grand Prix'sini kazanan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, sezonun ilk galibiyetini aldı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun üçüncü etabı, ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentinde bulunan 5 bin 513 metrelik pistte 21 tur üzerinden yapıldı.

Mücadeleye "pole" pozisyonundan başlayan Marc Marquez, 43.58.770'lik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak birinciliğe ulaştı. Movistar Yamaha'nın İtalyan pilotu Valentino Rossi, Marquez'in 3.069 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. Repsol Honda'dan İspanyol Dani Pedrosa ise liderin 5.112 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sezonun 4. yarışı İspanya Grand Prix'si, 7 Mayıs'ta koşulacak.

PİLOTLAR KLASMANI
ABD Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Valentino Rossi (İtalya) 56 puan
2. Maverick Vinales (İspanya) 50
3. Marc Marquez (İspanya) 38
4. Andrea Dovizioso (İtalya) 30
5. Cal Crutchlow (Büyük Britanya) 29

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Gaziantepsporlu futbolcu Rajtoral intihar etti
FUTBOL

Gaziantepsporlu futbolcu intihar etti
Futbolcuların Galatasaray-Fenerbahçe maçı yorumları
FUTBOL

Podolski Fenerbahçelileri çıldırttı
Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den olay sözler!
FUTBOL

Derbi sonrası Rıdvan Dilmen'den olay sözler!
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Altın kafa!