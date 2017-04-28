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Formula 1'de heyecan Rusya'da sürecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Rusyada koşulacak sezonun dördüncü yarışıyla devam edecek.

28 Nisan 2017 Cuma, 11:46:26 Güncelleme: 11:48:08

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Rusyada koşulacak sezonun dördüncü yarışıyla devam edecek.

Rusya'nın 5 bin 848 metrelik Soçi Autodrom Pisti'nde 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 30 Nisan Pazar günü yine aynı saatte yapılacak.

Sezonun ilk 3 etabında, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel Avustralya ve Bahreyn'de birinciliği elde etmiş, Çin'deki yarışı ise Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton kazanmıştı.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Formula 1'de Rusya Grand Prix'i öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı:

1. Sebastian Vettel (Almanya) - 68 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 61

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 38

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 34

5. Max Verstappen (Hollanda) - 25

Takımlar klasmanı:

1. Ferrari - 102

2. Mercedes - 99

3. Red Bull - 47

4. Force India - 17

5. Williams - 16

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