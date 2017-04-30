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Toprak Razgatlıoğlu
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Hollanda'da zafer, Toprak Razgatlıoğlu'nun

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Superstock 1000 Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 2. ayağında birinci oldu

30 Nisan 2017 Pazar, 19:09:31 Güncelleme: 19:12:00

Superstock 1000 (STK1000) Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da düzenlenen sezonun 2. etabında birinci sırayı elde etti.

Sezonun 2. yarışı, Hollanda'nın Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4 bin 542 metrelik pistte 9 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Hollanda'daki yarışa ikinci sırada başlayan milli motosikletçi, mücadelenin başlarında liderliği ele geçirdi ve sonuna kadar zirveyi bırakmadı. Yarışı 14.46.062'lik derecesiyle birinci tamamlayan Kawasaki sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu sezondaki ilk galibiyetini aldı. Ducati'den İtalyan Michael Ruben Rinaldi ikinci, Yamaha'dan Fransız Florian Marino ise üçüncü oldu.

Superstock 1000 Şampiyonası'nın 3. ayağı, 14 Mayıs'ta İtalya'da düzenlenecek.

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