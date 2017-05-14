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Kenan Sofuoğlu'ndan üst üste 2. galibiyet!

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, İtalya'da düzenlenen sezonun 5. yarışında birinci oldu

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:30:52 Güncelleme: 17:35:08

Sezonun 5. yarışı, İtalya'nın Bologna kentindeki 4 bin 936 metrelik Imola Pisti'nde 16 tur üzerinden yapıldı. Yarışa 5. cepten başlayan Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu, startta kaybettiği yeri aynı tur içinde geri aldı.

Vamag takımından Roberto Rolfo'nun 2. turda yaptığı kaza nedeniyle durdurulan yarış, 4 tur kısaltıldı ve 20 dakika sonra yeniden başladı. Yeniden verilen startta 2. sıraya tırmanan Sofuoğlu, bitime 9 tur kala GRT Yamaha'dan Lucas Mahias'ı da geçerek liderliğe yükseldi.

Aynı tur içinde Rolfo, Marco Malone ve Kazuki Watanabe'nin sebep olduğu kaza yüzünden mücadele ikinci kez durduruldu.

Yaklaşık 2 saat sonra 3. kez startı verilen yarış, en baştaki sıralamaya göre 11 tur üzerinden koşuldu. 5. sıradan kalkan Kenan, kısa sürede 2'nciliğe yerleşti.

8 tur kala Mahias'ı bir kez daha geçerek liderliği alan Kenan, kalan bölümde rakibini arkasında tutmayı başardı ve art arda 2'nci birinciliğini elde etti. Lucas Mahias 2., MV Agusta'dan Patrick ise Jacobsen 3. oldu.

Kariyerinin 40. birinciliğini kazanan Kenan, yarış sonunda Türk bayrağıyla zafer turu attı. Böylece puanını 50'ye çıkaran Kenan, Mahias'ın 85 puanla lider olduğu sürücüler klasmanında 4. sıraya yükseldi. Dünya Supersport Şampiyonası'nın 6. ayağı, 28 Mayıs'ta Büyük Britanya'da düzenlenecek.

SÜRÜCÜLER KLASMANI
Sezonun 5. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:

1. Lucas Mahias (Fransa) - 85 puan
2. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 58
3. Patrick Jacobsen (ABD) - 55
4. Kenan Sofuoğlu - 50
5. Roberto Rolfo (İtalya) - 41

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