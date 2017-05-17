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Ünlü motosikletçi Nicky Hayden trafik kazası geçirdi!

Eski MotoGP dünya şampiyonu ABD'li yarışçı Nicky Hayden, İtalya'da geçirdiği trafik kazasında ciddi şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 23:13:41 Güncelleme: 23:17:40

MotoGP ve Hayden'ın bu sezon yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası organizasyonundan yapılan ortak açıklamada, İtalya'nın Rimini bölgesinde bisikletiyle antrenmana çıkan 35 yaşındaki pilotun, otomobil ile çarpıştığı belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberlerde, kazanın ardından hastaneye kaldırılan Hayden'ın kafası ve göğüs kafesinden ciddi olarak yaralandığı, sağlık durumunun ise kritik olduğu ifade edildi.

MotoGP'de 2003 ile 2015 yılları arasında Honda, Ducati ve Aspar takımları adına yarışan Nicky Hayden, 2006'da şampiyonluğa ulaşarak dünyaca ünlü İtalyan pilot Valentino Rossi'nin üst üste 6'ncı kez zirveye çıkmasını engellemişti.

Bu sezon Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Hayden, Red Bull Honda takımı adına 5 yarışa katıldı.

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