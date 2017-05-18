Michael Schumacher'in ailesine şantaj yapan kişiye hapis cezası

Almanya'da Hüseyin B. (25) isimli bir kişinin Michael Schumacher'in eşine ve çocuklarına şantaj yaptığı ortaya çıktı. Alman basınında yer alan haberlere göre adı geçen şahsın F1 efsanesi Michael Schumacher'in eşi Corinna'dan 900 bin euro istediği ve paranın ödenmemesi durumunda çocuklarına zarar vermekle tehdit ettiği öğrenildi.



ÖLÜM TEHDİDİNDE BULUNDU

Hüseyin B.'nin eğer para ödenmezse Schumi'nin oğlu Mick'in yarıştığı Formula 4 yarışlarında hayatını kaybedebileceğini ima ettiği ve bunun için de 'Formula 4'te çok sayıda kaza olabiliyor' dediği öğrenildi.

Polis tarafından yakalanan şantajcının davası sonuçlanırken Hüseyin B.'nin 1 yıl 9 ay hapsine karar verildi. Ayrıca 4 bin 500 Euro para cezasına çarptırılan şantajcı hapiste yattığı sürede psikiyatrik terapi görecek. Şantajcı ayrıca cezası bittikten sonra 50 saat de kamu hizmetinde çalışacak.

Şantaj e-mailinin geçen yıl Sevgililer Günü'nde Almanya saatiyle 12.52'de geldiği öğrenildi. E-postada 900 bin euro için 'Eğer 31 Mart 2016'ya kadar ödenmezse çocuklarının başına şanssız olaylar gelebilir. Formula 4'de çok sayıda kaza oluyor' yazdığı belirtildi.





OĞLU FORMULA 4'TE YARIŞIYOR

Schumi'nin 18 yaşındaki oğlu Mick, 2016'dan bu yana Formula 4'te yarışıyor. E-posta'yı alan Schumacher'in eşi Corrina'nın hemen polise başvurduğu yapılan incelemenin ardından şantajcıya paranın yatırılmasını istediği banka hesap numarası sayesinde ulaşıldığı öğrenildi.

Michael Schumacher ise 2013 Aralık ayındaki kazasından beri tam anlamıyla iyileşemezken evin bütün geçimini eşi Corrina sağlıyor. (Milliyet)