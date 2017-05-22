Eski MotoGP şampiyonu Nicky Hayden hayatını kaybetti

35 yaşındaki ABD'li yarışçı, İtalya'nın Rimini kentinde bisikletiyle çarşamba günü antrenman yaptığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Beyninde ciddi bir hasar oluşan Hayden, Cesena'daki Bufalini Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Bu sezon Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Hayden, Red Bull Honda takımı adına 5 yarışa katılmıştı. MotoGP'de 2003 ile 2015 yılları arasında Honda, Ducati ve Aspar takımları adına yarışan Nicky Hayden, 2006'da şampiyonluğu elde ederek İtalyan pilot Valentino Rossi'nin üst üste 6'ncı kez zirveye çıkmasını engellemişti.