Sofuoğlu 5. sıradan başlayacak

Almanyanın Klettwitz kasabasındaki 4 bin 255 metrelik Lausitz Pistinde yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları sona erdi. Kallio takımının Güney Afrikalı pilotu Sheridan Morais, 1.40.440lık derecesiyle yarınki yarışa pole pozisyonunda başlama hakkını elde etti. GRT Yamaha adına yarışan İtalyan pilot Federico Caricasulo, 1.40.505lik zamanlamasıyla sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı. Moraisin takım arkadaşı Fin pilot Niki Tuuli ise 1.40.714lük süresiyle üçüncü sırayı aldı.

Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 yarışında mücadele edememesine rağmen üst üste 4 etaptan zaferle ayrılarak şampiyonluk mücadelesinde yeniden iddialı konuma gelen Kawasaki Puccetti takımından milli pilot Kenan Sofuoğlu ise 1.40.895lik derecesiyle beşinci sıranın sahibi oldu.

Yarın TSİ 12.30da gerçekleştirilecek sezonun sekizinci yarışına ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar şöyle:

1. Sheridan Morais (Kallio): 1.40.440

2. Federico Caricasulo (GRT Yamaha): 1.40.505

3. Niki Tuuli (Kallio): 1.40.714

4. Jules Cluzel (CIA Landlord Insurance Honda): 1.40.870

5. Kenan Sofuoğlu (Kawasaki Puccetti): 1.40.895

6. Lucas Mahias (GRT Yamaha): 1.40.943

7. Luke Stapleford (Profile): 1.41.180

8. Lorenzo Zanetti (Factory Vamag): 1.41.244

9. Kyle Smith (GEMAR Lorini): 1.41.498

10. Hannes Soomer (WILSport Racedays): 1.41.519