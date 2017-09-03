İtalya'da 'pole pozisyonu' Lewis Hamilton'da

F1’de sezonun 13. yarışı olan İtalya Grand Prix’sine Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak. Lewis, etkili olan yağmur nedeniyle gecikmeli olarak tamamlanan sıralama turlarında 1.35.554’lük derece ile ilk sırayı aldı. 32 yaşındaki pilot, böylece kariyerinin 69. ‘pole’ pozisyonunu elde etti ve bu alanda Michael Schumacher’in rekorunu kırdı. Sıralama turlarında Red Bull-TAG Heuer’in Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1.36.702’lik süresiyle ikinci sırada yer aldı. Aynı takımdan Avustralyalı Daniel Ricciardo ise 1.36.841’lik zamanıyla yarışa üçüncü sıradan başlayacak. Yarış bugün TSİ 15.00’te start alacak.



PRENSES DIANA'YA ŞİİR: İNGİLTERE'NİN GÜLÜ

F1 sürcüsü Lewis Hamilton, ölümünün 20. yılında Prenses Diana için şiir yazdı. 1997’de araba kazasında yaşamını yitiren Diana Spencer için ‘İngiltere’nin gülü’ ifadelerini kullanan 32 yaşındaki İngiliz pilotun sosyal medyada paylaştığı bu duygusal gönderisi kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.

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İtalya Grand Prix