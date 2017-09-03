İtalya Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı İtalya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.



Formula 1 sezonunun 13. mücadelesi, İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı.



Mercedes pilotu Lewis Hamilton, "pole" pozisyonunda başladığı yarışı 1.15.32.312'lik derecesiyle ilk sırada tamamlayarak sezonun 6. galibiyetini aldı. Kariyerinin 201. yarışına çıkan Hamilton, 59. kez birinciliğe ulaştı.



Hamilton'ın 4.471 saniye gerisinde takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas ikinci, liderin 36.317 saniye arkasında Ferrari'den Alman Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.



Böylece puanını 238 yapan Hamilton, Vettel'in 3 puan önüne geçerek pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. İki pilotu, 197 puanla Mercedes'ten Bottas izledi.



Formula 1'de sezonun 14. yarışı Singapur Grand Prix'si,17 Eylül'de gerçekleştirilecek.



İLK 10

İtalya Grand Prix'sinde ilk 10'a giren pilotlar şunlar:



1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Sebastian Vettel (Ferrari)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

5. Kimi Raikkonen (Ferrari)

6. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

7. Lance Stroll (Williams-Mercedes)

8. Felipe Massa (Williams Mercedes)

9. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

10. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)



PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Formula 1'de İtalya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:



PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 238 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya) - 235

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 197

4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 144

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 138



TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes - 435 puan

2. Ferrari - 373

3. Red Bull - 212

4. Force India - 113

5. Williams - 55

italya

İtalya Grand Prix

lewis hamilton