TBF 2017 şampiyonu 1907 Fenerbahçe eSpor oldu! TBF 2017

1907 Fenerbahçe takımı kurulduğu ilk yılda şampiyonluğa ulaştı.

Ali Koç'un başkanlığını yaptığı 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurduğu Fenerbahçe E-Spor takımı, bugün yapılan finallerde sezonun en büyüğü olmayı başardı ve ilk yılında şampiyonluk yaşadı.

1907 Fenerbahçe , League of Legends Türkiye Büyük Finali’nde rakibi SuperMassive’e karşı seride 3-0 kazanarak kupaya ulaştı.Ayrıca Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, sahnede 1907 Fenerbahçe oyuncularını tebrik etti ve taraftarları alkışlattı.

Şampiyonluğun hemen ardından açıklamalarda bulunan Ali Koç, ''Doğru işi, doğru kişiye verdiğiniz zaman, ne kadar başarılı olunacağını görüyorsunuz.'' dedi.

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