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Ünlü tenisçi Del Potro Avustralya Açık'ta yok

Arjantinli tenisçi Juan Martin Del Potro, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmayacak

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:52:50 Güncelleme: 14:54:36

Organizasyondan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Del Potro'nun fiziksel olarak kendini hazır hissetmediğini için 16-29 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Avustralya Açık'ta yarışmayacağı bildirildi.

Bileğindeki sakatlıklar nedeniyle yaklaşık 2 yıl kortlardan uzak kalan del Potro, "Tenis beni iki yıl boyunca beklediyse, Avustralya da bir yıl bekleyebilir." ifadelerini kullandı.

Teniste, erkek milli takımlar düzeyinde yapılan Davis Kupası'nın 2017 yılında Arjantin'de düzenleneceği için mutlu olduğunu söyleyen tenisçi, bu durumun kendisini rahatlattığını belirtti.

Tek erkekler dünya sıralamasında 38. olan Arjantinli Del Potro, bu yıl Davis Kupası'nı Arjantin'in kazanmasında büyük katkı sağlamıştı.

Arjantinli tenisçi, Rio Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanmış ve 2009 yılında ise ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşmıştı.

 

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