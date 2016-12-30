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Roger Federer tenisi bırakıyor mu?

Dünyaca ünlü İsviçreli tenisçi Roger Federer, kariyerine iki veya üç yıl daha devam etmek istediğini açıkladı

30 Aralık 2016 Cuma, 16:02:19 Güncelleme: 16:05:07

Uzun bir sakatlık sürecinin ardından 1 Ocak'ta Avustralya'nın Perth kentinde başlayacak Hopman Kupası ile yeniden kortlara dönecek 35 yaşındaki tenisçi, kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Form durumundan emin olmamasına rağmen emekliliği henüz düşünmediğini vurgulayan Federer, "Belki bu Avustralya'ya son yolculuğum olur, belki yeniden formuma girerim. Ama devam etmeye olumlu bakıyorum." dedi.

Ara verdiği 6 ay içinde sağlığına yeniden kavuştuğunu belirten İsviçreli sporcu, "İki veya üç yıl daha tenise devam etmek istiyorum. Altı ay gibi bir süre içinde bırakmaya niyetim yok. Hedefim, uzun bir dönem daha bu sporun içinde kalmak." ifadelerini kullandı.

Son grand-slam şampiyonluğunu 2012'de Wimbledon'da elde etmesinin ardından çeşitli sakatlık sorunları yaşayan ve dünya sıralamasında 16'ncılığa kadar gerileyen Federer, şunları kaydetti:

"Şampiyonluğa ulaşmak çok güzel bir duygu, dünya sıralamasındaki şu anki durumum ise bence daha önemsiz. Sağlıklı olduğum ve sakatlanmadığım sürece hala rakiplerime ciddi hasarlar verebileceğime inanıyorum."

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