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Serena ile Venus Williams
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Williams kardeşler, 2017'ye kötü başladı

Serena ile Venus Williams kardeşler, 2017'de katıldıkları ilk tenis turnuvası ASB Classic'e ikinci turda veda etti

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:53:26 Güncelleme: 12:54:24

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen ASB Classic tenis turnuvasına katılan ABD'li Serena ile Venus Williams kardeşler, ikinci turda elendi.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde düzenlenen turnuvada tek kadınlarda mücadele eden dünya 2 numarası Serena Williams, ikinci turda aynı ülkeden Madison Brengle ile karşılaştı.

Dört aylık sakatlığının ardından yeniden kortlara dönen 35 yaşındaki Serena Williams, dünya 72'ncisi rakibi karşısında pek varlık gösteremediği maçı 4-6, 7-6 ve 4-6'lık setlerle 2-1 kaybederek, turnuvaya veda etti.

Ablası 36 yaşındaki Venus Williams ise turnuvanın ilk tur maçında kolundan yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci turdaki rakibi Japon Naomi Osaka'nın karşına çıkamadı ve organizasyondan çekilmek zorunda kaldı.

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