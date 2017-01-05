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Milli tenisçiler elendi

ASB Classic çift kadınlarda İpek Soylu ile Arjantinli Maria Irigoyen, çeyrek finalde Gabriela Dabrowski-Yang Zhaoxuan ikilisine 2-0 yenilerek elendi. Bangkok Açık'ın ikinci turunda Japon Yuichi Sugita'ya 2-0 yenilen Marsel İlhan, turnuvaya veda etti

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:15:10 Güncelleme: 11:16:58

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen ASB Classic tenis turnuvasında milli sporcu İpek Soylu ile Arjantinli Maria Irigoyen çifti, çeyrek finalde elendi.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde devam eden turnuvada, çift kadınlarda milli sporcu İpek Soylu ile Arjantinli Maria Irigoyen, 4 numaralı seribaşları Kanadalı Gabriela Dabrowski ile Çinli Yang Zhaoxuan ikilisiyle çeyrek finalde karşılaştı.

Bir saat 35 saniye süren mücadelenin ardından setleri 6-2 ve 6-3 alan Dabrowski-Zhaoxuan çifti, turnuvada yarı finale yükseldi.

2016 sezonunu dünya çiftler sıralamasında ilk 80 içinde tamamlayan İpek Soylu, bu turnuvada iş birliği yaptığı Irigoyen ile ilk turda karşılaştığı Japon Miyu Kato-Avustralyalı Arina Rodionova ikilisini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale kalmıştı.

MARSEL İLHAN DA VEDA ETTİ
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turu kapsamında Bangkok Açık'a katılan Marsel İlhan ise ikinci turda karşılaştığı 1 numaralı seribaşı Japon Yuichi Sugita'ya 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek elendi.

Marsel İlhan, ilk turda Kazak Dmitry Popko'yu 4-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek Sugita'nın rakibi olmuştu.

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