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Angelique Kerber'den 2017'ye kötü başlangıç

Alman tenisçi Angelique Kerber, 2017'de katıldığı ilk organizasyon olan Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti

05 Ocak 2017 Perşembe, 17:13:52 Güncelleme: 17:15:35

Kadınlar dünya 1 numarası Alman tenisçi Angelique Kerber, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası çeyrek finalinde karşılaştığı Ukraynalı Elina Svitolina'ya 2-1 mağlup olarak elendi.

Avustralya'nın Brisbane kentinde organize edilen turnuvada, tek kadınlarda Kerber ile Svitolina son 4'e kalmak için karşı karşıya geldi.

Dünya sıralamasında 14. basamakta yer alan 22 yaşındaki Svitolina, tek kadınlarda geçen sezon 2 grand slam şampiyonluğu elde eden 28 yaşındaki Kerber'i bir saat 57 dakika süren mücadelede, 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

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