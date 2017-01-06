Nadal'dan Brisbane'e çeyrek finalde veda!

Avustralya'nın Brisbane kentindeki Queensland Tenis Merkezi'nde düzenlenen turnuvada, Nadal ile Raonic yarı finale yükselebilmek için karşı karşıya geldi.

Dünya sıralamasında 3. basamakta yer alan Raonic, 2 saat 21 dakika süren müsabakada Nadal'ı 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Bu turnuvada geçen yıl şampiyonluğa ulaşan Milos Raonic, yarın oynanacak yarı final karşılaşmasında Bulgar Grigor Dimitrov ile mücadele edecek.