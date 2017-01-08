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Çağla Büyükakçay Avustralya grand slam
TENİS

Çağla Büyükakçay Avustralya'ya gitti

Tenisçi Çağla Büyükakçay, bu sezon mücadele edeceği ilk turnuva için Avustralya'ya gitti. Çağla, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasına ana tablodan katılacak

08 Ocak 2017 Pazar, 17:19:27 Güncelleme: 17:21:57

İstanbul Cup'ı kazanarak Türk tenis tarihinde ilk kez bir grand slam kazanan tenisçi olan Çağla Büyükakçay, bu yıl ilk mücadelesini Avustralya Açık'ta yapacak. Dünyanın en önemli turnuvalarından birisinde mücadele edecek olan Büyükakçay, Avustralya Açık'a eleme oynamadan ana tablodan katılacak. Kariyerinde ilk kez bir turnuvaya ana tablodan katılacağı için çok mutlu olduğunu ifade eden Çağla Büyükakçay, turnuvada Venus Williams, Serena Williams ve Svetlana Kuznetsova gibi çok önemli isimlerle karşılaşacak.

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