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Maria Sharapova kortlara geri dönüyor!

Rus tenisçi Maria Sharapova, 15 aylık doping cezasının ardından Stuttgart'ta ilk resmi maçına çıkacak

10 Ocak 2017 Salı, 15:03:24 Güncelleme: 15:04:59

Almanya'nın Stuttgart kentinde Nisan ayında düzenlenecek tenis turnuvasına katılacak 29 yaşındaki Sharapova, geçen seneki Avustralya Açık'tan sonra ilk kez resmi bir müsabakada yer alacak.

Stuttgart'taki turnuvayı 2012-14 yıllarında üst üste 3 kez kazanan Rus tenisçi, "İlk dönüş maçımı favori turnuvalarımdan birinde oynayacağımdan dolayı çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Sharapova'nın geçen yıl 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlanmıştı.

Dünya tek kadınlarda 2005'te birinci sıraya kadar yükselen Sharapova'ya, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından 2 yıl men cezası verilmişti. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ise söz konusu ilacı 10 yıldır kullandığını ama 1 Ocak 2016'dan itibaren yasaklı maddeler listesine alındığını bilmediğini söyleyen sporcunun itirazı sonrası cezayı 15 aya düşürmüştü.

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