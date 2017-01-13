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Avustralya Açık'ta Çağla Büyükakçay'ın rakibi Oceane Dodin oldu

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Fransız Oceane Dodin karşılaşacak

13 Ocak 2017 Cuma, 06:16:12 Güncelleme: 06:20:51 AA

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda kariyerinde ilk kez ana tabloda mücadele edecek milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ilk turda Fransız tenisçi Oceane Dodin ile eşleşti.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta ana tablo kuraları, geçen yılın tek erkekler şampiyonu Novak Djokovic ve tek kadınlar şampiyonu Angelique Kerber'in de katılımıyla çekildi.

Turnuvanın yapılacağı Melbourne Park'taki kurada, Avustralya Açık'a ilk kez ana tablodan dahil olan milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın rakibi, tek kadınlarda 71'inci sırada yer alan 20 yaşındaki Oceane Dodin oldu.

Eşleşmede tek kadınlarda 2 numaralı seri başı Serena Williams'ın seri başı olduğu grupta yer alan Büyükakçay, Fransız rakibiyle ilk kez karşılaşacak.

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) güncellediği listede teklerde 85'inci sırada yer alan Çağla Büyükakçay, elemeler dahil Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 7'nci kez mücadele edecek.

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