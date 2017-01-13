TENİS HABERLERİ
13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Johanna Konta Uluslararası Sydney Tenis Turnuvası
TENİS

Sydney'de şampiyon Johanna Konta

Uluslararası Sydney Tenis Turnuvası finalinde Büyük Britanyalı Johanna Konta, Polonyalı rakibi Agnieszka Radwanska'yı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu

13 Ocak 2017 Cuma, 13:57:52 Güncelleme: 13:59:44

Uluslararası Sydney Tenis Turnuvası finalinde Polonyalı Agnieszka Radwanska'yı 2-0 yenen Büyük Britanyalı Johanna Konta şampiyon oldu.

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Avustralya'nın Sydney kentindeki Olimpik Park Tenis Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın finalinde dünya 3 numarası Polonyalı Radwanska ile 10 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Konta karşılaştı.

Karşılaşmanın setlerini 6-4 ve 6-2 alan Konta, grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi kariyerindeki ikinci WTA şampiyonluğuna ulaştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türk futbolunun büyük stat hamlesi
FUTBOL

Muhteşem stat pazar günü açılıyor
Galatasaray, Ahmet Çalık'ı resmen açıkladı
FUTBOL

Galatasaray transferi resmen açıkladı!
Şimdi neredeler?
FUTBOL

Drogba'nın yeni adresi...
Günün öne çıkan transfer iddiaları (13 Ocak 2017)
FUTBOL

Ve Arda Çin'e 'Evet' dedi!