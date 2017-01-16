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Simona Halep Avustralya Açık
TENİS

Simona Halep, Avustralya Açık'a veda etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, Shelby Rogers'ın 2-0 yendiği tek kadınların 4 numaralı seribaşı Simona Halep, ilk turda elendi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:54:48 Güncelleme: 10:57:01

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, 4 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile dünya 52 numarası ABD'li Shelby Rogers karşılaştı. Sahadan 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrılan Rogers, rakibini turnuvanın dışına itti.

Kadınlar dünya sıralamasının 35. basamağındaki Coco Vandeweghe de 2-0 (6-1, 7-6) kazandığı mücadele sonunda, 15 numaralı seribaşı Roberta Vinci'yi eledi.

Kadınlarda 7 numaralı seribaşı Garbine Muguruza, Marina Erakovic'i, 11 numaralı seribaşı Elina Svitolina, Galina Voskoboeva'yı, 13 numaralı seribaşı Venus Williams ise Kateryna Kozlova'yı 2-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi.

NISHIKORI VE CILIC SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ
Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Andy Murray, dünya sıralamasının 93. basamağındaki Illya Marchenko'yu, ilk 2 sette zorlanmasına rağmen 3-0 (7-5, 7-6, 6-2) ile geçerek 2. tura çıktı.

Erkeklerin 5 numaralı seribaşı Kei Nishikori, dünya 48 numarası Andrey Kuznetsov karşısında çok zorlandığı ilk tur karşılaşmasını, 5-7, 6-1, 6-4, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 3-2 kazanmayı başardı.

2010'da yarı finale kadar yükselen 7 numaralı seribaşı Marin Cilic de dünya 278'incisi Jerzy Janowicz'i 3-2 (4-6, 4-6, 6-2, 6-2, 6-3) yenerek 2. tura çıktı.

10 numaralı seribaşı Tomas Berdych ise ilk setini 6-1 kazandığı maçta, rakibi Luca Vanni'nin sakatlanmasıyla tur atladı.

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