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Serena Williams Milos Raonic Avustralya Açık
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Serena Williams ve Milos Raonic, Avustralya Açık'ta 2. tura yükseldi

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Serena Williams, Bencic'i 2-0, tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Raonic ise Brown'ı 3-0 yenerek 2. tura çıktı

17 Ocak 2017 Salı, 11:00:17 Güncelleme: 11:02:29

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınların 2 numaralı seribaşı Serena Williams ve tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Milos Raonic, adlarını 2. tura yazdırdı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, burada 6 şampiyonluğu bulunan ve geçen yıl final oynayan ABD'li Serena Williams ile dünya 59 numarası Belinda Bencic karşılaştı. Maçı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan Williams, tur atladı.

Kadınların 5 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, Sara Sorribes Tormo'yu, 6 numaralı seribaşı Dominika Cibulkova, Denisa Allertova'yı, 9 numaralı seribaşı Johanna Konta da Kirsten Flipkens'i 2-0 yendi ve 2. tur vizesi aldı.

RAONIC VE NADAL, RAKİPLERİNİ 3 SETTE GEÇTİ
Geçen yıl yarı final oynayan tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Milos Raonic, dünya sıralamasının 70. basamağındaki Dustin Brown'ı 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi.

2014 Fransa Açık'tan bu yana grand slam şampiyonluğu kazanamayan 9 numaralı seribaşı Rafael Nadal da Florian Mayer karşısında oynadığı ilk tur maçından 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) galip ayrıldı.

Turnuvada 11 numaralı seribaşı David Goffin ise Reilly Opelka'yı 3-2 (6-4, 4-6, 6-2, 4-6, 6-4) ile geçerek yoluna devam etti.

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