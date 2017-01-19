WTA HABERLERİ
19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Radwanska
TENİS

Radwanska'dan Avustralya Açık'a erken veda

Avustralya Açık'ta 2 kez yarı final oynayan dünya 3 numarası Radwanska, Hırvat rakibi Lucic-Baroni'ye 2-0 yenilerek 2. turda elendi

19 Ocak 2017 Perşembe, 12:50:50 Güncelleme: 12:52:42

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlar mücadelesinde Polonyalı Agnieszka Radwanska, Hırvat Mirjana Lucic-Baroni'ye 2-0 yenilerek organizasyona ikinci turda veda etti.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ikinci tur mücadelesinde, 3 numaralı seribaşı Radwanska ile dünya sıralamasında 79. basamakta bulunan Lucic-Baroni karşı karşıya geldi.

Bir saat 2 dakika süren karşılaşmayı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan Lucic-Baroni, Avustralya Açık'ta ilk kez üçüncü tura yükseldi. Radwanska ise 2007'den bu yana 2 yarı final, 4 defa da çeyrek final oynadığı organizasyona, erken veda etmekten kurtulamadı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri
MODA

Sahneye böyle çıktı
Fenerbahçe ve Galatasaray da listede
FUTBOL

Açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray da listede...
12 Dev Adam'ın yeni hocası Ufuk Sarıca!
BASKETBOL

12 Dev Adam'ın yeni hocası!..
Mehmet Ekici gerçekleri...
FUTBOL

Bu olay çok ses getirecek!