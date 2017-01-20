Andy Murray ve Angelique Kerber 4. turda!

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler üçüncü tur mücadelesinde, burada daha önce 5 kez final oynayan Büyük Britanyalı Murray ile 31 numaralı seribaşı ABD'li Sam Querrey karşılaştı. Maçı 6-4, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazanan Murray, tur atladı.



Tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka, Sırp Viktor Troicki'yi 3-1, 12 numaralı seribaşı Fransız Jo-Wilfried Tsonga ise ABD'li Jack Sock'ı aynı skorla yenerek 4. tur vizesi aldı.



KERBER ZORLANMADI

Kadınlarda geçen yılın şampiyonu Alman tenisçi Angelique Kerber, üçüncü turda Çek rakibi Kristyna Pliskova'yı 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.



Tek kadınların 8 numaralı seribaşı Rus Svetlana Kuznetsova, Sırp Jelena Jankovic'i 4-6, 7-5 ve 9-7'lik setlerle 2-1 yenerek 4. tura kaldı.



Kadınların 11 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'ya 5-7, 6-4 ve 3-6'lik setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.





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