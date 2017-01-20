GRAND SLAMS HABERLERİ
20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Andy Murray
TENİS

Andy Murray ve Angelique Kerber 4. turda!

Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Andy Murray ve tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Angelique Kerber, adlarını 4. tura yazdırdı

20 Ocak 2017 Cuma, 11:46:30 Güncelleme: 11:50:38

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler üçüncü tur mücadelesinde, burada daha önce 5 kez final oynayan Büyük Britanyalı Murray ile 31 numaralı seribaşı ABD'li Sam Querrey karşılaştı. Maçı 6-4, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazanan Murray, tur atladı.

Tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka, Sırp Viktor Troicki'yi 3-1, 12 numaralı seribaşı Fransız Jo-Wilfried Tsonga ise ABD'li Jack Sock'ı aynı skorla yenerek 4. tur vizesi aldı.

KERBER ZORLANMADI
Kadınlarda geçen yılın şampiyonu Alman tenisçi Angelique Kerber, üçüncü turda Çek rakibi Kristyna Pliskova'yı 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Tek kadınların 8 numaralı seribaşı Rus Svetlana Kuznetsova, Sırp Jelena Jankovic'i 4-6, 7-5 ve 9-7'lik setlerle 2-1 yenerek 4. tura kaldı.

Kadınların 11 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'ya 5-7, 6-4 ve 3-6'lik setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Novak Djokovic, Andy Murray'yi yenerek şampiyon oldu
TENİS

Şampiyon Djokovic!
Günün öne çıkan transfer iddiaları (20 Ocak 2017)
FUTBOL

Benfica'dan şoke eden teklif
"Beni satmazsanız, çapraz bağlarımı koparırım"
FUTBOL

"Beni satmazsanız, çapraz bağlarımı koparırım"
Instagram paylaşımları
DİĞER

Ve Diego Ribas geri döndü!