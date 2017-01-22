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Roger Federer, Avustralya Açık'ta çeyrek finalde!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer, Japon rakibi Kei Nishikori'yi 3-2 yenerek, çeyrek finale çıktı

22 Ocak 2017 Pazar, 15:13:53 Güncelleme: 15:18:42

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'ta tek erkekler 4. tur mücadelesinde, turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan 17 numaralı seribaşı Federer ile 5 numaralı seribaşı Nishikori karşılaştı.

Federer, 6-7, 6-4, 6-1, 4-6 ve 6-3'lük setlerle karşılaşmayı 3-2 kazanarak, çeyrek finale yükseldi.

Andy Murray ve Novak Djokovic gibi favori tenisçilerin elendiği turnuvada yoluna devam eden Federer, çeyrek finalde Alman Mischa Zverev ile mücadele edecek.

Turnuvanın 12 numaralı seribaşı Fransız tenisçi Jo-Wilfried Tsonga ise Büyük Britanyalı Daniel Evans'ı 6-7, 6-2, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek, çeyrek finalde İsviçreli Stanislas Wawrinka'nın rakibi oldu.

Tek kadınlarda da 7 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, Rumen rakibi Sorana Cirstea'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 geçerek, çeyrek finale adını yazdırdı.

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