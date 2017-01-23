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Milos Raonic Karolina Pliskova Avustralya Açık
TENİS

Milos Raonic ve Karolina Pliskova, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Kanadalı Raonic, tek kadınlarda ise Çek Pliskova çeyrek finale yükseldi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 14:12:46 Güncelleme: 14:17:20

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Kanadalı Milos Raonic, tek kadınlarda ise Çek Karolina Pliskova çeyrek finale adını yazdırdı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya, tek erkekler ve kadınlarda 4. tur mücadeleleriyle devam edildi.

Dünya 3 numarası Raonic ile 13 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut mücadelesinde rakibini 7-6, 3-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenen Kanadalı sporcu, çeyrek finale çıktı.

Raonic çeyrek finalde Gael Monfils-Rafael Nadal maçının galibiyle eşleşecek.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, 22 numaralı seribaşı Avustralyalı Daria Gavrilova'yı 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Pliskova, çeyrek finalde Hırvat Mirjana Lucic-Baroni'yle mücadele edecek.

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