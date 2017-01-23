Rafael Nadal çeyrek finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, Fransız rakibi Gael Monfils'i 3-1 mağlup ederek, çeyrek finale çıktı.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'taki tek erkekler 4. tur mücadelesinde 9 numaralı seribaşı Nadal, 6 numaralı seribaşı Monfils ile karşılaştı.
Nadal, 6-3, 6-3, 4-6 ve 6-4'lük setlerle Monfils'i 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
İspanyol tenisçi, çeyrek finalde dünya 3 numarası Kanadalı Milos Raonic ile mücadele edecek.
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