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Rafael Nadal Avustralya Açık çeyrek final
TENİS

Rafael Nadal çeyrek finalde

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, Fransız rakibi Gael Monfils'i 3-1 yenerek, çeyrek finale adını yazdırdı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:20:30 Güncelleme: 16:23:11

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, Fransız rakibi Gael Monfils'i 3-1 mağlup ederek, çeyrek finale çıktı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'taki tek erkekler 4. tur mücadelesinde 9 numaralı seribaşı Nadal, 6 numaralı seribaşı Monfils ile karşılaştı.

Nadal, 6-3, 6-3, 4-6 ve 6-4'lük setlerle Monfils'i 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

İspanyol tenisçi, çeyrek finalde dünya 3 numarası Kanadalı Milos Raonic ile mücadele edecek.

 

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