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Venus Williams yarı finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Venus Williams, Rus raket Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-0'la geçti

24 Ocak 2017 Salı, 10:31:43 Güncelleme: 18:46:59

Sezonunun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 13 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams, Rus raket Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-0'la geçerek yarı finale çıkan ilk sporcu oldu.

Melbourne kentinde devam eden tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde Venus Williams ile 24 numaralı seribaşı Anastasia Pavlyuchenkova'yı 6-4, 7-6 (tie-break) 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

MUGURUZA VEDA ETTİ
7 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, çeyrek finalde ABD'li rakibi Coco Vandeweghe'ye 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde, İspanyol Garbine Muguruza ile 35 numaralı seribaşı ABD'li Coco Vandeweghe karşılaştı.

Maçı 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 kazanan Vandeweghe adını yarı finale yazdırırken, Muguruza çeyrek finalde elendi.

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