Venus Williams yarı finale çıktı

Sezonunun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 13 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams, Rus raket Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-0'la geçerek yarı finale çıkan ilk sporcu oldu.
Melbourne kentinde devam eden tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde Venus Williams ile 24 numaralı seribaşı Anastasia Pavlyuchenkova'yı 6-4, 7-6 (tie-break) 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
MUGURUZA VEDA ETTİ
7 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, çeyrek finalde ABD'li rakibi Coco Vandeweghe'ye 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde, İspanyol Garbine Muguruza ile 35 numaralı seribaşı ABD'li Coco Vandeweghe karşılaştı.
Maçı 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 kazanan Vandeweghe adını yarı finale yazdırırken, Muguruza çeyrek finalde elendi.