Kaya Göre çiftlerde çeyrek finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta milli tenisçi Kaya Göre ve Hint partneri Siddhant Banthia, gençler kategorisi çift erkeklerde çeyrek finale adlarını yazdı.

Gençler kategorisi çift erkekler ikinci turunda, milli tenisçi Kaya Göre ve partneri Siddhant Banthia ile Belaruslu Zizou Bergs ve İsrailli Yshai Oliel ikilisi karşılaştı.

İlk seti 6-3 üstün geçen milli tenisçi ve Hint partneri, zorlandıkları ikinci seti de 7-6 kazanarak, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Kaya Göre ve partneri Banthia çeyrek finalde, Yeni Zelandalı Finn Reynolds ve Portekizli Duarte Vale çiftiyle mücadele edecek.