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Williams kardeşler 9. kez finalde

Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Hırvat Mirjana Lucic-Baroni'yi 2-0 yenen Serena Williams, finalde ablası Venus Williams'ın rakibi oldu

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:21:13 Güncelleme: 12:42:24

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda ABD'li Serena Williams, Hırvat Mirjana Lucic-Baroni'yi 2-0 mağlup ederek finalde ablası Venus Williams'ın rakibi oldu.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'taki tek kadınlar yarı final mücadelesinde, ABD'li 2 numaralı seribaşı Serena Williams ile kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale çıkan dünya 79 numarası Hırvat Mirjana Lucic-Baroni karşılaştı.

Avustralya Açık'ta daha önce 6 kez şampiyonluk yaşayan Serena Williams, rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek finale kaldı.

Kariyerinde 22 grand-slam şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki Serena Williams, finalde ablası 13 numaralı seribaşı 36 yaşındaki Venus Williams ile karşılaşacak.

İki kardeş, daha önce 8 kez grand slam finalinde birbiriyle karşılaştı. Bu maçların 6'sını Serena, 2'sini ise Venus kazandı. Venus Williams, son olarak 2008 Wimbledon finalinde Serena'yı yenmişti.

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