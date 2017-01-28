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Roger Federer Rafael Nadal Avustralya Açık
TENİS

Roger Federer - Rafael Nadal maçına büyük ilgi

Modern tenis tarihinin iki önemli ismi Federer ile Nadal arasında oynanacak Avustralya Açık finalinin biletleri, karaborsada astronomik fiyatlarla alıcı buluyor

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:16:16 Güncelleme: 15:18:21

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İsviçreli Roger Federer ile İspanyol Rafael Nadal arasında yarın Rod Laver Arena'da oynanacak tek erkekler final karşılaşmasının biletleri karaborsaya düştü.

Resmi sitede 413 ile 662 dolar (1600-2600 lira) arasında değişen maç biletleri kısa sürede tükenirken, biletler karaborsaya düşmesinin ardından 26 bin 450 dolara (102 bin lira) kadar alıcı buluyor.

Karaborsacıların çeşitli internet sitelerinden satışa çıkardığı biletlerin ortalama fiyatı ise 10 bin dolara (39 bin lira) kadar ulaştı.

Öte yandan, tenisseverlerin karşılaşmayı rahatlıkla seyredebilmesi ve izdiham yaşanmaması amacıyla organizasyon yetkilileri, maç sırasında Margaret Court Arena içine de dev ekranlar kuracak.



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