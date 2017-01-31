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Camila Giorgi
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İtalyan tenisçiye 9 ay men

İtalya Tenis Federasyonu, FED Kupası'nda oynama davetini reddeden Camila Giorgi'ye 9 ay men ve 30 bin avro para cezası verdi

31 Ocak 2017 Salı, 16:51:46 Güncelleme: 16:53:21

İtalyan tenisçi Camila Giorgi, milli takımda oynamayı kabul etmediği gerekçesiyle men cezasına çarptırıldı.

İtalya Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, geçtiğimiz yılın nisan ayında düzenlenen FED Kupası'nda İtalya'nın İspanya ile yapacağı müsabakada oynamayı reddeden 25 yaşındaki Giorgi'ye 9 ay men cezası verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Kadın Tenisçiler Birliği dünya sıralamasında 74. basamakta bulunan Giorgi'ye ayrıca 30 bin avro para cezası verildiği ifade edildi.

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