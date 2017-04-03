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Rafael Nadal ve Roger Federer
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Rafael Nadal ve Roger Federer ilk 5'te

Dünyaca ünlü tenisçiler Rafael Nadal ve Roger Federer, ATP sıralamasında ilk 5'e geri döndü

03 Nisan 2017 Pazartesi, 15:22:57 Güncelleme: 15:24:46

Sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ın ardından Miami Masters'ta da finalde karşılaşan Nadal ve Federer yükselen formlarıyla ATP dünya sıralamasında ilk 5'e girdiler. Miami Masters'ı kazanan İsviçreli raket Roger Federer 2 basamak yükseldi ve 4. sıraya yerleşti. İspanyol tenisçi Rafael Nadal da 2 basamak yükselerek dünya 5 numarası oldu.
ATP sıralamasında ilk 3 basamak ise değişmedi. Zirvede Büyük Britanyalı Andy Murray yer alırken, onu Sırp tenisçi Novak Djokovic ve İsviçreli Stan Wawrinka takip ediyor.

ATP dünya sıralamasında ilk 10 şu isimlerden oluşuyor:

1. Andy Murray
2. Novak Djokovic
3. Stan Wawrinka
4. Roger Federer
5. Rafael Nadal
6. Milos Raonic
7. Kei Nishikori
8. Marin Cilic
9. Dominic Thiem
10. Jo-Wilfried Tsonga

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