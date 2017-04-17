DİĞER HABERLERİ
17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İpek Soylu'dan kariyer rekoru
TENİS
İpek Soylu'dan kariyer rekoru
Çağla Büyükakçay ikinci turda elendi
TENİS
Çağla Büyükakçay ikinci turda elendi
Çağla Büyükakçay 2. tura yükseldi
TENİS
Çağla Büyükakçay 2. tura yükseldi
Cilic, İstanbul Open'da
TENİS
Cilic, İstanbul Open'da
Federer Afrika için kazandı
TENİS
Federer Afrika için kazandı
Milliler İsveç'e elendi
TENİS
Milliler İsveç'e elendi
ÖNE ÇIKANLAR
İpek Soylu kariyer rekoru
TENİS

İpek Soylu kariyer rekoru kırdı

Lale Cup ITF Kadınlar Tenis Turnuvası'nda zafere ulaşan İpek Soylu, çiftler dünya sıralamasında 63. basamağa çıkarak kariyer rekorunu kırdı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 22:11:03 Güncelleme: 22:13:07

Kadınlar dünya sıralamasında, çiftlerde 63. sıraya yükselen milli tenisçi İpek Soylu, kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.

İpek, Rus partneri Veronika Kudermetova ile Lale Cup ITF Tenis Turnuvası'nda yaşadığı şampiyonluğun ardından Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) güncellediği dünya sıralamasında 63. basamağa yerleşti.

21 yaşındaki tenisçi böylece çiftler kariyerinin en iyi derecesini elde etti.

İpek Şenoğlu, 2009'da 53. sıraya kadar tırmanarak, çiftlerde en yüksek sıraya ulaşan Türk kadın tenisçi olmuştu.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Günün transfer haberleri (17.04.2017)
FUTBOL

Galatasaray Bruma'yı sattı!
Piyasa değeri en çok artan ve en çok düşen Türk futbolcular
FUTBOL

Ne Emre Mor ne de Enes Ünal...
Şimdi neredeler?
FUTBOL

Pino imzayı attı! Nereden nereye...
Seda Tosun'dan Gökhan Seven açıklaması
ŞİPŞAK

Ünlü oyuncu: Ayrılacağımı söyleyince kendini doğradı