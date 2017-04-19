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Çağla Büyükakçay, Fransa Açık'ta ana tabloda!

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın ana tablosunda mücadele edecek

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:46:10 Güncelleme: 10:51:45

Türkiye Tenis Federasyonu internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2016 sezonundaki dört grand slam turnuvasının üçünde ve 2017'nin ilk büyük organizasyonu Avustralya Açık'ta ana tablo mücadelesi veren Çağla Büyükakçay, Fransa Açık'ta da ana tabloda ter dökecek.

Dünya sıralamasının 107. basamağında yer alan 27 yaşındaki milli tenisçi, Paris'teki organizasyon için elde ettiği hak neticesinde grand slam arenasında beşinci kez ana tabloda mücadele verecek.

Çağla Büyükakçay, grand slam kariyerinin ilk ana tablo tecrübesini geçen sene yine bu adreste yaşamıştı. Sırasıyla Elitsa Kostova, Petra Martic ve Klara Koukalova'yı yenerek aştığı elemelerin ardından birinci turda Aliaksandra Sasnovich'i mağlup eden Çağla, açık dönemdeki bir grand slam turnuvasında tek kadınlarda ana tablo maçı kazanan ilk Türk olmuştu. Çağla, ikinci turda ise Anastasia Pavlyuchenkova'ya kaybetmişti.

Fransa Açık, 22 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

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