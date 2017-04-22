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Djokovic, çeyrek finalde veda etti

Sırp tenisçi, Monte Carlo Tenis Turnuvası çeyrek finalinde karşılaştığı Belçikalı Goffin'e 2-1 yenilerek elendi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 00:15:29 Güncelleme: 00:16:45 AA

Erkeklerde dünya 2 numarası Novak Djokovic, Monte Carlo Tenis Turnuvası çeyrek finalinde karşılaştığı David Goffin'e 2-1 yenilerek elendi.

Sağ dirseğindeki sakatlık nedeniyle 20 Mart-2 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Miami Açık'ta mücadele edemeyen Sırp tenisçi Djokovic, Monte Carlo'da istediğini bulamadı.

Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasındaki çeyrek final mücadelesinde Djokovic ile Belçikalı tenisçi Goffin karşı karşıya geldi.

Dünya sıralamasında 13. basamakta bulunan Goffin, 2 saat 37 dakika süren müsabakada Djokovic'i 6-2, 3-6 ve 7-5'lik setler sonucunda 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Kariyerinde 12 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic ise iki kez şampiyonluğa ulaştığı organizasyona çeyrek finalde veda etti.

Dünya 1 numarası Andy Murray de üçüncü turda İspanyol Albert Ramos-Vinolas'a 2-1 yenilerek Monte Carlo Tenis Turnuvası'ndan elenmişti.

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