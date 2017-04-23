İstanbul Cup başlıyor

Türkiye’de son yıllarda tenis heyecanını doruğa ulaştıran ve her yıl biraz daha büyük ilgiyle takip edilen TEB BNP Paribas İstanbul Cup bu yıl da Garanti Koza Arena’da nefesleri kesecek.

Tenisseverler, 2005’ten bu yana organize edilen ve bu yıl 10. kez yapılacak TEB BNP Paribas İstanbul Cup ile Elina Svitolina ve Eugenie Bouchard gibi WTA’in önemli raketlerini izleme fırsatı bulacak. Bunun yanı sıra milli raketimiz, son şampiyon Çağla Büyükakçay da 24-30 Nisan tarihlerindeki bu önemli organizasyonda ter dökecek.

Turnuvanın ilk kez düzenlendiği 2005 yılında ABD’li yıldız tenisçi Venus Williams, final karşılaşmasında Nicole Vaidisova’yı devirerek mutlu sona ulaşmıştı. Daha sonra 2007 ve 2010 arasında tek kadınlarda 3 kupa kaldıran tenisçileriyle Rusya, TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta en çok şampiyonluğu bulunan ülke konumunda.

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Organizasyonda 5’i kadın, 5’i de erkek olmak üzere toplamda 10 Türk tenisçi raket sallayacak.



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Elina Svitolina, kariyeri boyunca 7 WTA zaferi kazandı.



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Eugenie Bouchard, 2014 yılında WTA sıralamasında 5. sıraya çıkarak kariyerinin en iyi derecesini elde etmişti.

ÇAĞLA VE İPEK İLE ZİRVE YAPTIK

Geçtiğimiz yıl düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta tek kadınlarda Çağla Büyükakçay, çiftlerde ise İpek Soylu mutlu sona ulaştı. Milli raketlerimiz bu yıl da başarılarını tekrarlamaya çalışacak.



Milli tenisçilerimiz Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu geçtiğimiz yıl düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta teklerde ve çiftlerde şampiyon olarak Türk tenis tarihine unutulmaz anlar yaşatmıştı. Tek kadınlarda rakiplerini bir bir deviren Çağla Büyükakçay, finalde Karadağlı Danka Kovinic’in karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı. 27 yaşındaki raket, setlerde 6-3 ile yenik duruma düşmesine rağmen seyircinin de büyük desteğiyle kalan setleri 6-2 ve 6-3 ile hanesine yazdırarak kürsünün zirvesine çıkmıştı. Çağla bununla birlikte, Türkiye’ye bir WTA turnuvasındaki ilk zaferini getirmişti. Çiftlerde mücadele eden İpek Soylu ve Rumen partneri Andreea Mitu ise finaldeki rakipleri İsviçreli Xenia Knoll ve Karadağlı Danka Kovinic’in çekilmesiyle şampiyonluk buluşmasından mutlu ayrılan taraf olmuştu.

HABERTÜRK SPOR