TEB BNP Paribas İstanbul Open'a, Milos Raonic ve Marin Cilic de katılacak

İstanbul’da tenis heyecanı, TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ın tamamlanmasının ardından hız kesmeyecek. Bu kez 1-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak ve erkek tenisçilerin mücadele edeceği TEB BNP Paribas İstanbul Open adeta tenis şölenine sahne olacak. 2015’te İsviçreli efsane Roger Federer’in mücadele edip, Uruguaylı Pablo Cuevas’ı yenerek şampiyon olduğu turnuvada, geçen yıl da Arjantinli Diego Schwartzman, Bulgar yıldız Grigor Dimitrov’u mağlup edip kupaya ulaşmıştı. Bu yılki organizasyonda 1 numaralı seribaşı olarak yer alacak 26 yaşındaki Milos Raonic, favori raketlerden biri olacak. Kanadalı tenisçi 2016 Wimbledon’da final oynama başarısı göstermişti. 2 numarada yer alan 28 yaşındaki Hırvat Marin Cilic ise 2014 ABD Açık’ta şampiyon olmuştu.



"İSTANBUL'UN HARİKA OLDUĞUNU DUYDUM"

TEB BNP Paribas İstanbul Open’ın 2 numaralı seribaşı Marin Cilic, İstanbul’da mücadele edeceği için heyecanlı olduğunu söyledi. “İstanbul’un harika olduğunu duydum ve yeni şehirlerde olmak bana her zaman ayrı bir heyecan katmıştır” diyen Hırvat tenisçi, “Umarım Istanbul’da iyi bir performans sergilerim. Tüm tenisseverleri korta bekliyorum” ifadelerini kullandı.



"AMACIMIZ TENİSİ HERKESE SEVDİRMEK"

TEB BNP Paribas İstanbul Cup ve TEB BNP Paribas İstanbul Open’ın başlamasına kısa bir süre kala, Koza Wos Genel Müdürü Yavuz Selek önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikle tenise gönül verdiklerini belirten Selek, “Bir hayalle yola çıktık. 2005 yılında WTA turnuvasını ilk defa Türkiye’ye getirdik. Türkiye’nin tanıtımı olması açısından turnuva ismini de özenle seçerek ‘İstanbul Cup’ yaptık. Bu yüzden biz bu yatırımları risk değil, tam tersine çok büyük bir potansiyel görerek gerçekleştirdik. Ülkemizde böyle bir sporun ön plana çıkması ve bu kültürü almış gençlerin yetişmesi bize gurur veriyor” ifadelerini kullandı.



‘HERKESİ GARANTİ KOZA’YA BEKLİYORUZ’

Koza World of Sports’un dünyanın en iyi tesisleri arasında yer aldığını ve Türkiye’nin ilk üstü açılıp kapatılabilen stadyumuna sahip olduğunu dile getiren Yavuz Selek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada 10 bini aşkın üyeyi ve 3 bini aşkın çocuğu spor ile buluşturacağız. Bütün bu sayılar göz önünde bulundurulduğunda, burası için rahatça ‘dünyanın en görkemli tenis kompleksi’ diyebiliriz. Bununla birlikte, bu sene düzenlenecek turnuvalarda sporseverleri birçok sürprizin beklediğini söyleyebiliriz. Bizim amacımız, bu sporu 7’den 77’ye herkese sevdirmek. Daha önceki senelerde tesisimizi ziyaret etmiş olanlar bu sene de birçok yenilik olduğunu görecekler. Herkesi Garanti Koza Arena’ya davet ediyoruz.”



"WIMBLEDON ŞAMPİYONU YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Koza WOS’un uluslararası bir tenis akademisi olduğunu dile getiren Koza Wos Genel Müdürü Yavuz Selek, 2005’te hedeflerinin, TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ı kazanacak Türk sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi. Bu hedefi geçen yıl başardıklarını dile getiren Selek, “Şimdi hedef Wimbledon şampiyonu Türk sporcu yetiştirmek. Tabii ki bunun yanı sıra tesisi kapasitesine ulaştırmak, turnuva sayılarını ve seviyelerini artırmak ve yeni tesisler kurarak genişlemek gibi hedeflerimiz bulunmakta” şeklinde konuştu.

HABERTÜRK SPOR