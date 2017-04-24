TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın elemelerinde milli tenisçi Başak Eraydın, Rus Alla Kudryavtseva'yı 2-1 yenerek ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.

Garanti Koza Arena'da toprak kortta gerçekleştirilen mücadelede Başak Eraydın, Rus rakibini 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek adını ana tabloya yazdırdı.

Turnuvada 3. kez boy gösteren ve ilk defa ana tabloya kalmayı başaran milli raket, elemelerdeki ilk maçında dün Çek sporcu Tereza Smitkova'yı 4-6, 6-2 ve 7-6'lık setlerle mağlup etmişti.