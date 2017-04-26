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Serena Williams hamileliğini yanlışlıkla paylaştı

Kadınlarda dünya sıralamasının 1 numarası ABD'li tenisçi Serena Williams, hamileliğiyle ilgili paylaşımı yanlışlıkla yaptığını açıkladı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:37:40 Güncelleme: 11:39:57

Kanada'nın Vancouver kentinde bir organizasyonda konuşan 35 yaşındaki sporcu, "Hamile olduğumu paylaşma niyetim yoktu. Daha sonra bakmak için haftalık fotoğrafımı çektim. Yanlışlıkla Snapchat'e yükledim." dedi.

Ocak ayındaki Avustralya Açık'a çıkmadan iki gün önce hamileliğini öğrendiğini belirten Serena Williams, "Kesinlikle kortlara dönmeyi planlıyorum. Annelik hayatımda yeni bir dönem ama henüz emekliye ayrılmadım." ifadelerini kullandı.

Serena Williams, üzerine 20 haftalık yazdığı fotoğrafı, Snapchat uygulamasına yüklemiş ve hemen silmişti. ABD'li tenisçi, daha sonra kamuoyuna hamile olduğunu duyurmuştu.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan tecrübeli tenisçi, son olarak Avustralya Açık'ta hamileyken şampiyonluğa ulaşmıştı.

 

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