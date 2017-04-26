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Ayla Aksu
TENİS

Ayla Aksu ikinci tura çıktı!

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvasının tekler ilk tur maçında Ayla Aksu, Rus sporcu Elizaveta Kulichkovayı 2-0 yenerek ikinci tura çıktı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 13:38:38 Güncelleme: 13:47:25

Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın tekler ana tablo ilk turunda Elizaveta Kulichkova ile karşılaşan Ayla Aksu, oldukça çekişmeli geçen ve 3-0 geriye düştüğü ilk seti 7-5, ikinci seti ise 6-1 kazanarak rakibine üstünlük sağladı.

Ayla Aksu, ikinci turda bir başka Türk sporcu Başak Eraydının rakibi oldu.

Tekler ilk turunda oynanan diğer maçta ise Belçikalı tenisçi Elise Mertens, Ukraynalı sporcu Kateryna Kozlovay'ı 6-4 ve 6-1 lik setlerle 2-0 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Mertens, ikinci turda İtalyan Sara Errani ile karşılaşacak.

 

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