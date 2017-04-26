WTA HABERLERİ
26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Sharapova
TENİS

Sharapova galibiyetle döndü

Doping cezasının ardından ilk kez resmi maça çıkan Sharapova, Vinci'yi 2-0 yenerek Stuttgart Açık'ta ikinci tura kaldı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 22:47:27 Güncelleme: 22:49:02

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Maria Sharapova, 15 aylık doping cezasının sona ermesinin ardından Stuttgart Açık'ta çıktığı ilk maçta Roberta Vinci'yi 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Geçen yıl 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandığı için verilen 15 ay doping cezası sona eren Sharapova, çeyrek finalde dünya 1 numarası Serena Williams'a elendiği 2016 Avustralya Açık'tan sonra ilk kez resmi bir müsabakada yer aldı.

Özel davetle katıldığı Stuttgart Açık'ta İtalyan Roberta Vinci ile karşılaşan Rus tenisçi Sharapova, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip gelerek adını ikinci tura yazdırdı.

Sharapova, ikinci turda vatandaşı Ekaterina Makarova ile karşılaşacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Göksel Gümüşdağ'dan Rıdvan Dilmen'e cevap
FUTBOL

Gümüşdağ'dan Dilmen'e sert cevap: F.Bahçe sevgisinden. ...
Anadolu Efes: 64 - Olympiakos: 60
BASKETBOL

Anadolu Efes destanı!
Joey Barton'a 18 ay futboldan men cezası!
FUTBOL

Joey Barton'a 18 ay futboldan men!
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

Ünlü oyuncu paylaştı: Konservatuvar yılları, en ...