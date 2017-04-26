Sorana Cirstea, İstanbul Cup'ta çeyrek finale yükseldi

Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın tekler ikinci tur maçında Yunanistanlı sporcu Maria Sakkari'yi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Cirstea, adını çeyrek finale yazdırdı.



Turnuvanın tekler ilk turunda Rus Victoria Kamenskaya'yı 6-4, 0-6 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-1 yenen bir numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise ikinci tura çıktı.



Çiftler ilk tur maçında Anna Kalinskaya (Rusya)-Lidziya Marozava (Belarus) ikilisini, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Eugenie Bouchard (Kanada)-Kirsten Flipkens (Belçika) çifti ise çeyrek finale kaldı.



Bouchard-Flipkens'in çeyrek final maçından çekilmesiyle Dalila Jakupovic (Slovenya)-Nadia Kichenok (Ukrayna) çifti yarı finale yükseldi.



Turnuvaya yarın ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

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