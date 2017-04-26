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Sorana Cirstea çeyrek final İstanbul Cup
TENİS

Sorana Cirstea, İstanbul Cup'ta çeyrek finale yükseldi

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Rumen sporcu Sorana Cirstea, teklerde çeyrek finale yükseldi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 23:17:46 Güncelleme: 23:19:11

Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın tekler ikinci tur maçında Yunanistanlı sporcu Maria Sakkari'yi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Cirstea, adını çeyrek finale yazdırdı.

Turnuvanın tekler ilk turunda Rus Victoria Kamenskaya'yı 6-4, 0-6 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-1 yenen bir numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise ikinci tura çıktı.

Çiftler ilk tur maçında Anna Kalinskaya (Rusya)-Lidziya Marozava (Belarus) ikilisini, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Eugenie Bouchard (Kanada)-Kirsten Flipkens (Belçika) çifti ise çeyrek finale kaldı.

Bouchard-Flipkens'in çeyrek final maçından çekilmesiyle Dalila Jakupovic (Slovenya)-Nadia Kichenok (Ukrayna) çifti yarı finale yükseldi.

Turnuvaya yarın ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

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