Çağla Büyükakçay çeyrek finale yükseldi!

Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın tekler kategorisindeki ikinci tur müsabakasında dünya klasmanında 181. sırada yer alan Çağla Büyükakçay ile sıralamada 30. basamakta bulunan Babos karşı karşıya geldi.

Milli tenisçi, organizasyona 2 numaralı seribaşı olarak katılan Babos karşısında ilk seti 6-4 kazandı. Çağla, çekişmeli geçen ikinci sette rakibine 7-6'lık üstünlük kurdu ve müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Geçen yıl bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Çağla, böylece Başak Eraydın'ın ardından çeyrek finale yükselen 2. Türk tenisçi oldu.

Çağla Büyükakçay, çeyrek finalde turnuvanın 6 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens ile karşılaşacak.

SVITOLINA DA TURLADI

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 1 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, Rumen Alexandra Cadantu'yu 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Garanti Koza Arena'da düzenlenen organizasyonun ikinci tur maçında dünya 13 numarası Svitolina ile dünya sıralamasının 292. basamağındaki Cadantu karşı karşıya geldi.

Çekişmeli başlayan iki seti de 6-3'lük skorlarla alan 22 yaşındaki Svitolina, maçı 2-0 kazanarak, adını çeyrek finale yazdıran son tenisçi oldu.

Svitolina, çeyrek finalde bir başka Rumen sporcu Sorana Cirstea ile karşılaşacak.

AYLA AKSU, ÇİFTLERDE VEDA ETTİ

Teklerde ikinci turda milli tenisçi Başak Eraydın'a yenilerek elenen Ayla Aksu, çiftlerde de mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Ukraynalı sporcu Dayana Yastremska ile eş olan Ayla, çiftler çeyrek finalinde Nicole Melichar (ABD)/Elise Mertens (Belçika) ikilisiyle karşılaştı. Mücadelede setleri 6-4 ve 6-2 kaybeden Ayla-Yastremska ikilisi turnuvadan elendi.

Melichar-Mertens çifti ise bu skorla adlarını yarı finale yazdırdı.