Maria Sharapova, Stuttgart'ta çeyrek finale yükseldi!

Geçen yıl 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandığı için verilen 15 ay doping cezası sona eren Sharapova, çeyrek finalde dünya 1 numarası Serena Williams'a elendiği 2016 Avustralya Açık'tan sonra ilk kez resmi bir turnuvada yer aldı.

Özel davetle katıldığı Stuttgart Açık'ın ikinci turunda vatandaşı Ekaterina Makarova ile karşılaşan Rus tenisçi Sharapova, 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Sharapova, doping cezasının ardından Stuttgart Açık'ta çıktığı ilk maçta da İtalyan Roberta Vinci'yi aynı skorla mağlup etmişti.

Rus tenisçi, çeyrek finalde Estonyalı Anett Kontaveit ile karşılaşacak.