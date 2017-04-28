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Başak Eraydın, çeyrek finalde veda etti

TEB BNP Paribas İstanbul Cup UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Başak Eraydın, çeyrek final maçında Rumen Irina Camelia Begu'ya 2-1 yenilerek elendi

28 Nisan 2017 Cuma, 17:46:19 Güncelleme: 17:48:24

Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın tekler çeyrek finalinde Başak Eraydın, 3 numaralı seribaşı Rumen Irina Camelia Begu ile karşılaştı.

Maçın ilk setinde rakibi karşısında rahat bir oyun çıkaran Başak Eraydın, seti 6-2 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Büyük çekişmenin yaşandığı ikinci sette 6-6 eşitlik olunca "tie-break"e gidildi. Rumen tenisçi, "tie-break"i 7-5 kazanarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.

İkinci setten sonra sol ayağında ağrı hisseden ve korta fizyoterapist çağıran milli tenisçi, ardından karşılaşmaya devam etti.

 

Başak Eraydın karşısında son seti 6-1 kazanan ve 2 saat 45 dakika süren maçtan 2-1 galip ayrılan dünya 33 numarası Begu, turnuvada adını yarı finale yazdırdı.

Dünya sıralamasında 257. basamakta bulunan Başak Eraydın'ın, aldığı bu sonuçla 9 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Bu arada 1 numaralı kortta oynanan çiftler çeyrek final maçında Nao Hibino (Japonya)-Danka Kovinic (Karadağ) ikilisi, Rus Natela Dzalamidze-Veronika Kudermetova çiftini 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi ve yarı finale yükseldi. Hibino-Kovinic ikilisi, yarı finalde Dalila Jakupovic (Slovenya)-Nadia Kichenok (Ukrayna) çiftinin rakibi oldu.

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