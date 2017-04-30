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İstanbul Cup'da şampiyon Elina Svitolina!

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde Belçikalı rakibi Elise Mertens'i 2-0 yenen Ukraynalı Elina Svitolina, şampiyon oldu

30 Nisan 2017 Pazar, 18:35:28 Güncelleme: 19:12:09

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde Belçikalı rakibi Elise Mertens'i 2-0 yenen Ukraynalı Elina Svitolina, şampiyon oldu.

Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun tekler finalinde, turnuvanın 1 numaralı seribaşı olan dünya sıralamasının 13. sırasındaki Ukraynalı Elina Svitolina ile 6 numaralı seribaşı ve dünya sıra sıralamasının 66 numarası Belçikalı Elise Mertens karşı karşıya geldi.

İlk sete oldukça iyi başlayan Svitolina, rakibinin iki kez servisini kırarak 5-0 öne geçti. Son bölümde toparlanan Mertens iki oyun aldı ancak Ukraynalı sporcu seti 6-2 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete de etkili başlayan taraf olan Svitolina, 4-1 öne geçmesine karşın, Mertens'in 4-4 eşitliği yakalamasına engel olamadı. Son bölümde yeniden oyunun hakimi olan Ukraynalı tenisçi, seti 6-4, maçı ise 2-0 kazanmayı başardı.

Svitolina, bu sonuçla kariyerinin 7. WTA şampiyonluğunu elde etti.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan Svitolina, 43 bin doların sahibi olurken, finalist Mertens ise 21 bin 400 dolar ödüle hak kazandı.

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