Başak Eraydın, ITF Lleida Kadınlar Turnuvası'na ilk turda veda etti

Milli tenisçi Başak Eraydın, 25 bin dolar ödüllü ITF Lleida Kadınlar Turnuvası'nın ilk turunda karşılaştığı Rumen Elena Gabriela Ruse'ye 2-0 yenildi.

Hafta başında güncellenen Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) dünya sıralamasında 198'inciliğe tırmanarak kariyerinin en iyi derecesine ulaşan Başak, İspanya'nın Lleida kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının ilk turunda, Rumen Elena Gabriela Ruse ile karşılaştı.

Mücadeleyi 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kaybeden Başak, turnuvaya veda etti.

Geçen hafta düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta çeyrek finale çıkan Başak'ın yanı sıra İpek Soylu (160'ıncı) ve Çağla Büyükakçay (161'inci) da dünya sıralamasında haftayı ilk 200'de tamamlamış ve Türk tenis tarihinde ilk kez 3 isim birden ilk 200'e girmişti.