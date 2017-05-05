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TEB BNP Paribas İstanbul Open
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TEB BNP Paribas İstanbul'da çeyrek finalistler belli oldu

TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda teklerde çeyrek finalistler belli oldu

05 Mayıs 2017 Cuma, 00:55:28 Güncelleme: 01:00:19

Garanti Koza Arena'da düzenlenen organizasyona, teklerde 4, çiftlerde ise 2 maçla devam edildi.

Teklerde 2. turda alınan sonuçlar şunlar:

Diego Schwartzman (Arjantin) - Jordan Thompson (Avustralya): 2-0

Laslo Djere (Sırbistan) - Paolo Lorenzi (İtalya): 2-0

Viktor Troicki (Sırbistan) - Karen Khachanov (Rusya): 2-0

Dusan Lajovic (Sırbistan) - Mikhail Youzhny (Rusya): 2-1

Teklerde yarın oynanacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Dusan Lajovic (Sırbistan) - Diego Schwartzman (Arjantin)

Steve Darcis (Belçika) - Marin Cilic (Hırvatistan)

Milos Raonic (Kanada) - Bernard Tomic (Avustralya)

Laslo Djere (Sırbistan) - Viktor Troicki (Sırbistan)

ÇİFTLER
Çiftler kategorisinde günün sonuçları ve yarı finale çıkan isimler ise şöyle:

Roman Jebavy/Jiri Vesely (Çek Cumhuriyeti) - Santiago Gonzalez (Meksika)/Dominic Inglot (Büyük Britanya): 2-1

John-Patrick Smith/Jordan Thompson (Avustralya) - Hans Podlipnik-Castillo (Şili)/Andrei Vasilevski (Belarus): 2-0

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