TEB BNP Paribas İstanbul'da çeyrek finalistler belli oldu

Garanti Koza Arena'da düzenlenen organizasyona, teklerde 4, çiftlerde ise 2 maçla devam edildi.

Teklerde 2. turda alınan sonuçlar şunlar:

Diego Schwartzman (Arjantin) - Jordan Thompson (Avustralya): 2-0

Laslo Djere (Sırbistan) - Paolo Lorenzi (İtalya): 2-0

Viktor Troicki (Sırbistan) - Karen Khachanov (Rusya): 2-0

Dusan Lajovic (Sırbistan) - Mikhail Youzhny (Rusya): 2-1

Teklerde yarın oynanacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Dusan Lajovic (Sırbistan) - Diego Schwartzman (Arjantin)

Steve Darcis (Belçika) - Marin Cilic (Hırvatistan)

Milos Raonic (Kanada) - Bernard Tomic (Avustralya)

Laslo Djere (Sırbistan) - Viktor Troicki (Sırbistan)

ÇİFTLER

Çiftler kategorisinde günün sonuçları ve yarı finale çıkan isimler ise şöyle:

Roman Jebavy/Jiri Vesely (Çek Cumhuriyeti) - Santiago Gonzalez (Meksika)/Dominic Inglot (Büyük Britanya): 2-1

John-Patrick Smith/Jordan Thompson (Avustralya) - Hans Podlipnik-Castillo (Şili)/Andrei Vasilevski (Belarus): 2-0